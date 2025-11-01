Не допустить "дерусификации" России

4 ноября – святой для нас праздник. В этот день в 1612 году русским ополчением Минина и Пожарского была не просто спасена Москва и прекращена Смута, но и спасена от уничтожения русская цивилизация, почти задушенная крушением государственности, изменой большинства "элит" и иноземной интервенцией. Да, были в ополчении татарские отряды и представители иных наших коренных народов, но выступали они все вместе именно как "цивилизационно русские". Тем более дико наблюдать, как сегодня либералы при власти пытаются всеми силами "дерусифицировать" этот праздник, извратив его суть и превратив его в интернациональный балаганчик в духе формальной "дружбонародности" позднего СССР (известно, чем закончившейся).

Так в Новосибирске (где русские составляют 93,1%) появился баннер к 4 ноября с фотографией участников мероприятия "ИнтерАктив", на котором десятки лиц, среди которых русских почти не видно. В Перми в школе проходит акция "Мы едины", в ходе которой учеников нарядили в среднеазиатские и кавказские костюмы (из русских – пара девочек в кокошниках на заднем плане) – т.е. "народное единство" понимается как единение всех окрестных народов – и при чём здесь русские?!

Подобные противоестественные (а по сути, русофобские) акции проводятся во многих школах. А в домодедовской школе помимо переодевания учеников в костюмы "а-ля кишлак", детей заставили учить песню про "родной Кыргызстан, хранимый Аллахом" (по аналогии с нашим гимном "хранимая Богом родная земля").

Причём, вся эта мерзость – не самодеятельность на местах, а мощное организованное контрнаступление внутриэлитных либералов на подъём русского духа в связи с СВО.

Русская по духу Россия – их страшнейший кошмар, с которым они боролись все 90-е и "нулевые", обзывая "русским фашизмом", продолжая дело большевиков-ленинцев 20-х годов, самозабвенно боровшихся с "великорусским шовинизмом". Дерусификация России – единственная возможность разорвать её изнутри, уничтожить и расчленить, для чего необходимо как-то убрать системообразующую основу – русских.

В материальном плане это делается через "народозамещение" через массовый завоз и натурализацию инокультурных мигрантов. В духовно-культурном плане – через дерусификацию сознания: русских надо заставить перестать быть русскими, превратив в "интернациональную" биомассу. А ведь ещё Иван Солоневич писал: "Национализм – есть воспитание нации к выполнению её исторического предназначения. В этом смысле шовинизм – есть дурное воспитание, космополитизм – отсутствие всякого воспитания, а интернационализм – каторжная работа нации ради чужих интересов".

Если в 90-х и "нулевых" ставка дерусификаторами делалась на космополитизм (вспомним о "оброссиянивании", касавшемся исключительно русских), то сегодня, когда либерализм вроде как под запретом, вытащили из нафталина коммунистический "интернационализм", основанный на идиотской (ещё ленинской) идее, что русские всем должны, обязаны отдать последнее бывшим национальным окраинам, а уж сами потом доедать объедки, если таковые, конечно, останутся.

Вот и неолиберал Кирилл Поздняков с НТВ поучает нас, что, мол, "Русский обязан быть интернационалистом. Сегодня ребята на СВО демонтируют национальный проект и получают прививку от любого национализма". Исключительно русского национализма – ибо всякий иной считается у нас всячески поощряемым проявлением "национального самосознания". Поздняков нагло врёт – ведь именно СВО побуждает воюющих там ребят (не только из числа народов России) ощутить свою сопричастность именно с русскими, с Русской цивилизацией. Вспомним хоть знаменитый шеврон "Мы – татары. Мы с русскими. С ними Бог!" Именно так! Ибо чего и в чьих интересах добиваются дерусификаторы России – понятно.

Ведь ещё Столыпин говорил: "Народ, утративший национальное самосознание, становится навозом, на котором произрастают другие народы". Так не позволим им превратить себя в такой "навоз"!