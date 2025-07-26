 

В Нефтеюганске мигранты напали на полицейских, в Нижегородской области цыгане дважды ограбили 90-летнюю женщину

В Нефтеюганске компания мигрантов напала на полицейских, когда те приехали на вызов. Задержаны молодые люди 17 и 18 лет.
В Нижегородской области две цыганки второй раз ограбили очень пожилую женщину. Сейчас ей 90 лет, и цыганки украли у неё 30500 рублей. В прошлом году эти же женщины тоже украли у этой бабушки пенсию и были пойманы, но разжалобили её рассказами о маленьких детях, и она просила смягчить им приговор.
Также в Нижегородской области цыгане из Ростова (по данным телеграм-канала "Многонационал") подрезали байкера, а когда он упал и получил травмы, они забили его ногами
 
В британском Ротерхэме христианский проповедник спросил у мусульманки, что она думает про строки о домашнем насилии в Коране, и был арестован. Ротерхэм - тот самый город, где мигранты, преимущественно из Пакистана, десятилетиями насиловали девочек.
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