В Нефтеюганске мигранты напали на полицейских, в Нижегородской области цыгане дважды ограбили 90-летнюю женщину

В Нижегородской области две цыганки второй раз ограбили
очень пожилую женщину. Сейчас ей 90 лет, и цыганки украли у неё 30500 рублей. В прошлом году эти же женщины тоже украли у этой бабушки пенсию и были пойманы, но разжалобили её рассказами о маленьких детях, и она просила смягчить им приговор.
Также в Нижегородской области цыгане из Ростова (по данным телеграм-канала "Многонационал") подрезали байкера, а когда он упал и получил травмы, они забили его ногами
.
В британском Ротерхэме христианский проповедник спросил у мусульманки, что она думает про строки о домашнем насилии в Коране, и был арестован
. Ротерхэм - тот самый город, где мигранты, преимущественно из Пакистана, десятилетиями насиловали девочек
.