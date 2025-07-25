В Туве пройдёт фестиваль русской культуры, в России появятся детские площадки на основе русских игрушек

Фестиваль русской культуры "Верховье" открылся в Туве после четырёхлетнего перерыва. Фестиваль русской культуры на Малом Енисее исторически связан с первыми русскими переселенцами, отражает уникальную древнюю культуру русского народа, старообрядчества.

"К нам приехали гости из 8 регионов России. Это хранители русской культуры, признанные исполнители, руководители творческих коллективов, педагоги", - сказал глава Тувы Владислав Ховалыг.

Фестиваль пройдёт в двух населенных пунктах Каа-Хемского района республики - сёлах Сизим и Эржей с 24 по 27 июля. "В этом году на фестиваль приехали музыканты и мастера из Новосибирской области, Красноярского края, Бурятии, Москвы, Урала и других регионов. Все музыканты с очень интересной программой. Конкурсная программа фольклорных коллективов и солистов начнется 25 июля в селе Эржей. Также в рамках фестиваля 27 июля пройдет большой праздник енисейской ухи", - рассказала руководитель фестиваля Вера Лапшакова.

До этого фестиваль русской культуры "Верховье" проходил в 2021 году. Место проведение - берег реки Малый Енисей, которая протекает на территории Тувы и граничащей с ней Монголии. Основная задача фестиваля собрать исполнителей и хранителей русского фольклора, мастеров-ремесленников, исполнителей этнической музыки со всей России.