Описан способ кражи паролей с точностью 95%

Описан способ кражи паролей с помощью микрофона взломанного устройства и последующего анализа аудиозаписи посредством нейросети.

Учёные отметили, что хакеры могут анализировать звуки того, как пользователь набирает символы на клавиатуре. Затем с помощью специальной нейросети злоумышленники могут выяснить, на какие именно кнопки нажимала жертва (каждая клавиша имеет свой уникальный звук, который может распознать нейросеть). Точность такого способа кражи паролей составила 95%.

Также таким образом можно воровать пароли через звонок Zoom или Skype.