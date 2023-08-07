 

Описан способ кражи паролей с точностью 95%

 

Описан способ кражи паролей с помощью микрофона взломанного устройства и последующего анализа аудиозаписи посредством нейросети.

Учёные отметили, что хакеры могут анализировать звуки того, как пользователь набирает символы на клавиатуре. Затем с помощью специальной нейросети злоумышленники могут выяснить, на какие именно кнопки нажимала жертва (каждая клавиша имеет свой уникальный звук, который может распознать нейросеть). Точность такого способа кражи паролей составила 95%.

Также таким образом можно воровать пароли через звонок Zoom или Skype. 


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