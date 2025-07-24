 

За самооборону в СИЗО. А почему, собственно? (материал обновлён)

Вопиющие новости обошли всю страну из Евпатории. Молодого человека, который посмел защитить себя и свою девушку от нападения с разбитой бутылкой-розочкой и убил нападавшего ножом местные правоохранители отправили в СИЗО.
 
А почему, собственно? Может быть сотрудники полиции воображают себя находящимися на службе спартанцев, а всех остальных граждан - рабами-илотами , против которых положено проводить ритуальные убийства-криптии? Да вроде не должны, они при устройстве на работу должны были законодательство изучать, в частности положения Конституции о том, что каждый имеет право на сохранение своей жизни и здоровья.
 
Редакция АПН не понимает, почему вся страна имела возможность посмотреть видео нападения и сделать из него выводы, а сотрудники полиции не имели. По какой причине они отправили защищавшего девушку героя в камеру?
 
Мы сознательно не фокусируемся на национальном аспекте этой истории, не имея подробностей с мест и не желая пересказывать чужие источники, которые могут оказаться неточны.
 
А вот видео нападения для нас доступно и мы хотели бы сейчас понять, будут ли евпаторийские правоохранительные органы, прокуратура и суды настаивать на позиции карательной некомпетентности, на антигосударственной по сути дела позиции или придут в себя?
 
Сейчас мы рассматриваем происходящее как вопиющее пренебрежение местной полицией соображениями закона и общественных интересов. Очень рассчитываем, что полицейские одумаются и, на холодную голову, оформят ситуацию так, как это положено по закону. Чтобы потерпевший от нападения пьяного утырка находился в статусе потерпевшего, а не сидел в СИЗО.
 
Обновление материала:
Пока мы писали статью, Следственный Комитет предъявил юноше обвинение в убийстве. По версии следствия убитый, имевший в руках разбитую бутылку и бросавшийся с этой бутылкой на девушку (все это ясно видно на видео, обошедшем пол рунета) "сделал замечание", а обвиняемый "отреагировал на него агрессивно".
 
Что ж. Сценарий происходящего - предсказано антиобщественный. Удивительные люди работают в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Столь стремительное оформление обвинений заставляет всерьёз задуматься, что они намеренно дестабилизируют общественно-политическую обстановку в республике и в стране в целом и что в текущем обращении государства к традиционным ценностям (а право мужчины на самостоятельную самозащиту в них входит) представителей СКР по Республике Крым и городу Севастополю что-то не устраивает.
 
Полагаем, что эти люди находятся в твёрдом убеждении, что гражданин должен в подобной ситуации сдохнуть от удара разбитым стеклом в живот, а не защищаться. Убеждение это безосновательное и оно должно быть разрушено всей мощью российской государственной системы.
 
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