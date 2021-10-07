Романа Ковалёва, вступившегося за девушку и избитого дагестанцами, наградят медалью
- 07.10.2021, 22:25,
- Новости
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить медалью "Доблесть и отвага" избитого тремя злоумышленниками в московском метро Романа Ковалёва (на сайте ТАСС почему-то назван Романом Киселёвым
), заступившегося за девушку в московском метро и избитого тремя дагестанцами
. Его, лежащего, били ногами по голове.
При задержании эти трое граждан РФ, приехавших в столицу на заработки, угрожали полиции ножами и перцовым баллончиком. Тем не менее изначально против них было возбуждено дело по статье "Хулиганство", лишь СК переквалифицировал его как "Покушение на убийство".