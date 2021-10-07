Романа Ковалёва, вступившегося за девушку и избитого дагестанцами, наградят медалью

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить медалью "Доблесть и отвага" избитого тремя злоумышленниками в московском метро Романа Ковалёва (на сайте ТАСС почему-то назван Романом Киселёвым ), заступившегося за девушку в московском метро и избитого тремя дагестанцами . Его, лежащего, били ногами по голове.

При задержании эти трое граждан РФ, приехавших в столицу на заработки, угрожали полиции ножами и перцовым баллончиком. Тем не менее изначально против них было возбуждено дело по статье "Хулиганство", лишь СК переквалифицировал его как "Покушение на убийство".

Девушку, нажавшую тревожную кнопку, выбежавшую за нападавшими из вагона и указавшую на них сотрудникам полиции, наградят медалью "За содействие".











