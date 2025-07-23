Сообщество признают экстремистским, если его участник окажется экстремистом; "Общество. Будущее" собирает подписи

Организация получит статус экстремистской на основании обвинительного приговора её руководителю или участнику, говорится в законе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным. Документ уточняет основания для признания сообщества либо организации экстремистской. Из него следует, что после вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении гражданина по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества») организация может получить статус экстремистской, причём это касается не только руководителей или основателей, но и участников сообщества.



