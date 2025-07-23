 

Сообщество признают экстремистским, если его участник окажется экстремистом; "Общество. Будущее" собирает подписи

 

Организация получит статус экстремистской на основании обвинительного приговора её руководителю или участнику, говорится в законе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным. Документ уточняет основания для признания сообщества либо организации экстремистской. Из него следует, что после вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении гражданина по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества») организация может получить статус экстремистской, причём это касается не только руководителей или основателей, но и участников сообщества.


Активисты "Общества. Будущее" собирают подписи против законопроекта о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. 
Сегодня наши сборщики вновь выйдут на улицы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Йошкар-Олы, Калуги, Липецка, Мариуполя, Омска, Орла, Перми, Ростова-на-Дону и Тулы. Приходите и поставьте свою подпись под обращением к Президенту РФ с требованием не подписывать закон!
— Москва, Чистые пруды
— Санкт-Петербург, бар «Заря»
— Новосибирск, ст. м. Площадь Ленина
— Тула, пересечение ул. Советская и пр. Ленина
Если вы хотите подписаться под обращением или самостоятельно собрать подписи у родных, друзей, близких и принести уже заполненные листы — напишите нам в Telegram @Society_Future. Мы поможем вам связаться с нашими активистами в вашем регионе.

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