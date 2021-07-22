На Ставрополье пресечена деятельность экстремистской организации

УФСБ России по Ставропольскому краю совместно с ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу пресекли деятельность членов экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ). "Установлены восемь участников экстремистского сообщества, осуществляющих пропаганду идей данной организации, а также вовлекавших новых адептов", - сказал представитель управления.





Ранее в апреле этого года уже были установлены и задержаны шестнадцать человек, входившие в состав этой экстремистской ячейки.