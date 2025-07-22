 

Песков надеется, что проукраинская позиция Азербайджана не станет препятствием; канцлер Германии заявил, что война на Украине объединяет европейцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что проукраинская позиция Азербайджана как не была препятствием ранее, так  теперь не помешает преодолеть "краткий период охлаждения в двусторонних отношениях".
"Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент Алиев занял такую позицию, с самого начала мы с ней не соглашались. Вместе с тем, эти разногласия не были препятствием и, мы надеемся, не будут препятствием для того, чтобы мы перешли через, надеюсь, краткий период охлаждения в двусторонних отношениях и не жертвовали обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации".

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что война на Украине объединяет европейцев, и в этом её плюс.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжает фактически игнорировать доказательства применения и производства Киевом химического оружия. 
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