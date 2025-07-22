Песков надеется, что проукраинская позиция Азербайджана не станет препятствием; канцлер Германии заявил, что война на Украине объединяет европейцев

"Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент Алиев занял такую позицию, с самого начала мы с ней не соглашались. Вместе с тем, эти разногласия не были препятствием и, мы надеемся, не будут препятствием для того, чтобы мы перешли через, надеюсь, краткий период охлаждения в двусторонних отношениях и не жертвовали обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации".