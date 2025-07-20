Мирный житель тяжело ранен
при обстреле украинцами Шебекина, также женщина ранена
в Шебекине при атаке беспилотника, повреждены частные дома, перебит газопровод. Ранен
мирный житель при атаке беспилотника на частный дом в Большетроицком.
В селе Ломакино Рыльского района Курской области атакой дрона ВСУ ранен
мотоциклист. Два мирных жителя ранены
при атаке дрона на автомобиль в Суджанском районе.
В Донецке сбросом взрывчатки с беспилотника ранен
мирный житель 1950 г.р.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал
Украине никогда не смиряться с потерей своих территорий и воевать с Россией дальше; он провёл аналогию с войной с армянами за Карабах (Арцах) и заявил, что Украине нужно "никогда не сдаваться и не мириться с нарушением территориальной целостности". Затем Алиев повторил призыв, когда украинская журналистка передала ему коллекцию нарукавных шевронов ВСУ. «Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же», — сказал Алиев.