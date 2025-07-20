 

ВСУ атакуют российские регионы, президент Азербайджана посоветовал украинцам сражаться с Россией

Мирный житель тяжело ранен при обстреле украинцами Шебекина, также женщина ранена в Шебекине при атаке беспилотника, повреждены частные дома, перебит газопровод. Ранен мирный житель при атаке беспилотника на частный дом в Большетроицком. 
В селе Ломакино Рыльского района Курской области атакой дрона ВСУ ранен мотоциклист. Два мирных жителя ранены при атаке дрона на автомобиль в Суджанском районе.
В Донецке сбросом взрывчатки с беспилотника ранен мирный житель 1950 г.р.
 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал Украине никогда не смиряться с потерей своих территорий и воевать с Россией дальше; он провёл аналогию с войной с армянами за Карабах (Арцах) и заявил, что Украине нужно "никогда не сдаваться и не мириться с нарушением территориальной целостности". Затем Алиев повторил призыв, когда украинская журналистка передала ему коллекцию нарукавных шевронов ВСУ. «Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же», — сказал Алиев. 
 

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