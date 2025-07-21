 

"После пандемии антисептики льются рекой". Врачи рассказали о вреде избыточного мытья рук

Чрезмерное мытьё рук приводит к снижению уровня секреторного иммуноглобулина А и других веществ, которые содержатся на поверхности кожи и защищают ее, рассказал ТАСС врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

"Отчасти люди, которые говорят про снижение иммунитета, правы. Если чрезмерно обрабатывать руки, особенно антисептическими растворами, погибают не только микроорганизмы, но и сапрофитная флора, а это уже плохо, так как это нормальная флора, и она должна быть. Кроме того, могут разрастаться те микробы, которые к антисептикам резистентны, например, грибы и многие другие микроорганизмы. Чрезмерное мытье рук снижает уровень секреторного иммуноглобулина А и многих веществ, которые содержатся у нас на поверхности кожи, и в том числе работают как предохранители, защищающие нашу кожу".

Он отметил, что, разумеется, мыть грязные руки необходимо - и лучше всего это делать обычным мылом, - но "есть люди, которые моют руки буквально после каждого контакта, после каждого взятия за какие-то предметы обихода, и это случается 10, 20, 30 раз в день", что может быть одним из симптомов обсессивно-компульсивного расстройства.  

 

"На нашей коже есть липидный барьер - верхний защитный слой и микробиом. Микробиом - это бактерии, вирусы и грибки, которые живут на поверхности нашей кожи. Именно они поддерживают равновесие среды и не позволяют проникать другим бактериям... Когда мы моем руки слишком часто, мы смываем и весь микробиом, и весь липидный барьер", - пояснил врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов.

Педиатр Александра Жуковская также подтвердила, что избыточное использование антисептиков нарушает местный микробиом.

"После пандемии антибактериальное мыло и антисептики льются рекой. Оказалось, что с гигиеной можно перестараться. Дело в том, что постоянное мытье рук сушит кожу и провоцирует раздражение. А бесконтрольное использование антисептиков нарушает местный микробиом, - а полезные бактерии и микроорганизмы нужно беречь. Они делают кожу прочнее и здоровее".

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Педиатр рассказал о влиянии антисептиков на здоровье детей
» Биотехнолог рассказала, откуда берутся супербактерии
» Британские врачи признают, что уже не могут отличить ковид от простуды; российский врач перечислил важнейшие анализы
» Врач-инфекционист рассказал, как ковид-ограничения влияют на внутриутробное развитие плода
» Почему аспирин и квашеная капуста бывают полезны при ковиде, а санитайзеры опасны
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Раннее получение смартфона оказалось связано с суицидальными мыслями и агрессией

  • 21:20
  • 61

РФ вложила в Абхазию более 76 млрд рублей

  • 17:34
  • 189

"После пандемии антисептики льются рекой". Врачи рассказали о вреде избыточного мытья рук

  • 15:21
  • 203

Иностранные суда смогут заходить в российские порты с согласия ФСБ

  • 15:09
  • 270

В Кремле сообщили о "сложном периоде" в отношениях с Азербайджаном и надежде на его окончание

  • 14:48
  • 210

В Новосибирске мигрант ударил школьницу по лицу за отказ познакомиться; в Тюмени мигрант топил подростка за отказ отдать самокат

  • 12:07
  • 282
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram