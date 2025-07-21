"После пандемии антисептики льются рекой". Врачи рассказали о вреде избыточного мытья рук

Чрезмерное мытьё рук приводит к снижению уровня секреторного иммуноглобулина А и других веществ, которые содержатся на поверхности кожи и защищают ее, рассказал ТАСС врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

"Отчасти люди, которые говорят про снижение иммунитета, правы. Если чрезмерно обрабатывать руки, особенно антисептическими растворами, погибают не только микроорганизмы, но и сапрофитная флора, а это уже плохо, так как это нормальная флора, и она должна быть. Кроме того, могут разрастаться те микробы, которые к антисептикам резистентны, например, грибы и многие другие микроорганизмы. Чрезмерное мытье рук снижает уровень секреторного иммуноглобулина А и многих веществ, которые содержатся у нас на поверхности кожи, и в том числе работают как предохранители, защищающие нашу кожу".

Он отметил, что, разумеется, мыть грязные руки необходимо - и лучше всего это делать обычным мылом, - но "есть люди, которые моют руки буквально после каждого контакта, после каждого взятия за какие-то предметы обихода, и это случается 10, 20, 30 раз в день", что может быть одним из симптомов обсессивно-компульсивного расстройства.

"На нашей коже есть липидный барьер - верхний защитный слой и микробиом. Микробиом - это бактерии, вирусы и грибки, которые живут на поверхности нашей кожи. Именно они поддерживают равновесие среды и не позволяют проникать другим бактериям... Когда мы моем руки слишком часто, мы смываем и весь микробиом, и весь липидный барьер", - пояснил врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов.

Педиатр Александра Жуковская также подтвердила, что избыточное использование антисептиков нарушает местный микробиом.