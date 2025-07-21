Отношения России и Азербайджана переживают непростой период, но в Москве рассчитывают на его завершение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет".

По заявлению Пескова, "нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских". Он напомнил, что и в России проживает очень большая азербайджанская диаспора, причём "практически все представители азербайджанской диаспоры - наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением".

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев порекомендовал украинцам "никогда не сдаваться и не мириться с нарушением территориальной целостности" и с благодарностью принял в подарок коллекцию шевронов ВСУ, ещё раз посоветовав "продолжать так же".





Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что "главное последствие, которое давно должно было наступить, — это осознание нами в России того факта, что Азербайджан не тот, за кого себя выдает в наших отношениях. В течение долгого периода нам пудрили мозги разговорами о стратегическом партнерстве, союзничестве и так далее". По мнению Затулина, Азербайджан пользуется моментом, чтобы обострить отношения с Россией и нарушить договорённости относительно Зангезурского коридора, который должны были контролировать российские миротворцы, но хотят контролировать американцы. Кроме того, Азербайджан сегодня реализует свои планы при поддержке Турции. «Можно только обсуждать, в какой мере это чисто азербайджанские, а в какой мере это уже турецкие планы. Турция, между прочим, это государство, которое не собирается из НАТО уходить. Если мы так внимательны к тому, чтобы НАТО не появилась на Украине то почему мы настолько до сего дня были не взыскательны к тому, что Турция утверждалась на бывшем советском Кавказе?» — заключил Затулин.