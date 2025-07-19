ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Ростовской, Запорожской, Херсонской областях и ДНР

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Более 50 поездов дальнего следования были задержаны, электрички частично отменены в Ростовской области из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков БПЛА. В Каменске повреждены девять частных домов, пять автомобилей, хозпостройки, ранена сотрудница железной дороги.
В Верхней Кринице Запорожской области дрон ВСУ атаковал семью, ранены супружеская пара и четырнадцатилетний сын. Возле Энергодара и ЗАЭС из-за украинских атак начался лесной пожар.
Украинские дроны ударили по сельскохозяйственному рынку в Великих Копанях Херсонской области, ранены мужчина (он в тяжёлом состоянии) и женщина.
ВСУ ударили "хаймарсами" по центру Донецка, повреждены многоквартирный дом и травматологический центр, есть раненый. Из-за обстрелов ДНР 19 июля погибла женщина 1975 г.р., ранены пятеро, один раненый в крайне тяжёлом состоянии. 
Пожар из-за падения обломков беспилотника в Зеленограде (ближнее Подмосковье).
В Калужской области повреждена ЛЭП.
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