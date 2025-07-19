ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Ростовской, Запорожской, Херсонской областях и ДНР

Более 50 поездов дальнего следования были задержаны
, электрички частично отменены в Ростовской области из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков БПЛА. В Каменске повреждены девять частных домов, пять автомобилей, хозпостройки, ранена
сотрудница железной дороги.
В Верхней Кринице Запорожской области дрон ВСУ атаковал семью, ранены
супружеская пара и четырнадцатилетний сын. Возле Энергодара и ЗАЭС из-за украинских атак начался лесной пожар
.
Украинские дроны ударили по сельскохозяйственному рынку в Великих Копанях Херсонской области, ранены мужчина (он в тяжёлом состоянии
) и женщина.
ВСУ ударили "хаймарсами" по центру Донецка, повреждены многоквартирный дом и травматологический центр, есть раненый. Из-за обстрелов ДНР 19 июля погибла
женщина 1975 г.р., ранены пятеро, один раненый в крайне тяжёлом состоянии.
Пожар
из-за падения обломков беспилотника в Зеленограде (ближнее Подмосковье).