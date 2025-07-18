В Госдуме рассказали, какие новые мошенничества могут появиться в связи с новыми штрафами

Волна мошенничества, которая маскируется под официальные государственные уведомления, может начаться после вступления в силу поправок, касающихся штрафов за доступ к экстремистским материалам и рекламу VPN, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

" Такие схемы будут использовать тревожность граждан, незнание правовых нюансов и стремление избежать "проблем с законом". Мошенники будут действовать быстро и агрессивно, эксплуатируя новизну законодательства".

Например, мошенники могут отправить поддельные письма и сообщения, которые выглядят как официальные уведомления от Роскомнадзора, МВД или прокуратуры. В этих сообщениях может говориться о нарушении закона, поиске запрещенной информации или использовании заблокированных VPN, а после этого они могут попросить перейти по ссылке и заплатить штраф, чтобы избежать проблем. "Ссылки приведут на поддельные сайты, внешне схожие с официальными ресурсами, где у пользователя попросят данные карты, паспорт, СНИЛС или другую конфиденциальную информацию", - предположил Немкин в разговоре с ТАСС.

Ещё одним методом обмана могут стать звонки с поддельных номеров, которые имитируют номера государственных учреждений. Злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников полиции или других представителей власти и сообщают, что против гражданина возбуждено дело за просмотр запрещенного контента или передачу SIM-карты другому человеку, а чтобы "решить вопрос", они могут предложить перевести деньги на указанный счет.

Возможен запуск фальшивых онлайн-сервисов, которые будут предлагать "проверить наличие штрафов по новым статьям", после чего человеку предложат ввести свои персональные данные. Могут появиться мобильные приложения под видом "VPN-сканеров", которые на самом деле будут собирать трафик, сохранять пароли и использовать устройство для дальнейших мошеннических действий.

"Эти схемы особенно опасны в первые месяцы после принятия закона, когда у граждан еще нет четкого понимания, как именно работают новые нормы, как наказываются нарушения и какие каналы являются официальными. Именно на этом незнании и будет строиться логика атак: страх, срочность, пугающая формулировка и простое "решение вопроса" - все это стандартный арсенал мошенников, адаптированный к повестке дня".

Получение уведомления о штрафе без предварительного оповещения через портал Госуслуг или заказным письмом уже должно вызвать подозрения, заметил Немкин.