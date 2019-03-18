 

Президент РФ подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях

Владимир Путин подписал законы о привлечении к ответственности за фейковые новости и неуважение к власти.

Согласно новому закону, за распространение фейковой новости теперь будет грозить штраф от 30 до 100 тыс рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения». Если нарушение совершило должностное лицо, то сумма взыскания составит от 60 до 200 тысяч рублей.

За фейковую новость, повлекшую «смерть человека, массовое нарушение общественного порядка, прекращение функционирования систем жизнеобеспечения, транспорта, связи, энергетики» будет накладываться штраф для физических лиц в размере от 300 до 400 тыс рублей, для должностных лиц от 600 до 900 тыс рублей, для юридических - от 1 до 1,5 млн рублей.

Если новость создала «помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики или кредитных организаций», то граждан оштрафуют на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, должностных лиц - от 300 до 600 тысяч рублей, а сумма штрафа для юридических лиц составит от 500 тыс до 1 млн рублей.

За оскорбление общества, государства, официальных символов и органов государственной власти при первом нарушении предусмотрен штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Если нарушение будет выявлено повторно, то штраф составит уже от 100 до 200 тыс рублей.

При обнаружении материалов, попадающих под действие новых законов, Генпрокуратура будет обращаться в Роскомнадзор «с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию».

АПН следит за развитием событий.
 

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