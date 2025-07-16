 

В РФ введут штраф за поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов", распространителей ВПН обложат штрафами

 

 

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение ответственности за распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен; к таким средствам относятся и VPN-сервисы. За такое нарушение последует штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; для должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс. рублей; для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. 

Неисполнение владельцем VPN порядка взаимодействия с Роскомнадзором, или отказ подключиться к государственной информационно системе, или неисполнение обязанности ограничить доступ к запрещённым в РФ сайтам повлечет административный штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; для должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс. рублей; для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Повторное совершение всех упомянутых выше нарушений влечет штраф для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для должностных лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей; для юридических лиц - от 800 тыс. до одного миллиона рублей.

 

Штраф для граждан за поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов", в том числе с помощью VPN, составит  от трёх до пяти тысяч рублей.

 

 

Также одобрены поправки о повышении штрафов за непредоставление преимущества транспорту с проблесковыми маячками. Штраф за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему или не имеющему нанесённые на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета или проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом предлагается поднять до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. 

 



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