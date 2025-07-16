На Трампа возложили надежды

РФ рассчитывает, что США оказывают на Украину давление, с тем чтобы Киев вернулся к переговорам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы всех призываем это сделать, в данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов - президента Трампа и его команды. И много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону", - сказал Песков.

Президент Украины Зеленский также возложил надежды на Трампа. "Байден не смог закончить эту войну, но я уверен, что президент Трамп сможет это сделать", - сказал Зеленский. Он выразил готовность действовать, как только Украина получит дальнобойное оружие. "Только жёсткие санкции и только мощное оружие", - заявил Зеленский.