 

На Трампа возложили надежды

 

РФ рассчитывает, что США оказывают на Украину давление, с тем чтобы Киев вернулся к переговорам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы всех призываем это сделать, в данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов - президента Трампа и его команды. И много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону", - сказал Песков.

 

Президент Украины Зеленский также возложил надежды на Трампа. "Байден не смог закончить эту войну, но я уверен, что президент Трамп сможет это сделать", - сказал Зеленский. Он выразил готовность действовать, как только Украина получит дальнобойное оружие. "Только жёсткие санкции и только мощное оружие", - заявил Зеленский.

 


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