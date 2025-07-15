В Думе хотят запретить мигрантам выводить за рубеж суммы большие, чем зарплата; появились призывы превратить Москву в Москвабад

Возбуждены уголовные дела в отношении блогера Субхана Мамедова по подозрению в отмывании денег и уходе от налогов
на 50 млн рублей. Также выяснилось, что уроженец Азербайджана Мамедов получил российское гражданство в упрощённом порядке незаконно.
Несколько депутатов Госдумы выступили с предложением запретить
мигрантам переводить за границу суммы, которые превышают их официальную заработную плату, а если мигрант переводит такую сумму - требовать от него декларацию о доходах.
В Самаре пятнадцатилетнюю девочку преследовал и хватал
бородатый "двенадцатилетний мальчик" (так его охарактеризовали женщины, в чьей компании он находился).