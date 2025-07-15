 

В Думе хотят запретить мигрантам выводить за рубеж суммы большие, чем зарплата; появились призывы превратить Москву в Москвабад

В Хабаровске ФСБ задержала двух иностранцев по подозрению в переводе денег террористической организации.
Возбуждены уголовные дела в отношении блогера Субхана Мамедова по подозрению в отмывании денег и уходе от налогов на 50 млн рублей. Также выяснилось, что уроженец Азербайджана Мамедов получил российское гражданство в упрощённом порядке незаконно. 
Несколько депутатов Госдумы выступили с предложением запретить мигрантам переводить за границу суммы, которые превышают их официальную заработную плату, а если мигрант переводит такую сумму - требовать от него декларацию о доходах.
В Пензе мигрант преследовал и хватал семнадцатилетнюю девочку, пока на защиту не вышла её мать. 
В Самаре пятнадцатилетнюю девочку преследовал и хватал бородатый "двенадцатилетний мальчик" (так его охарактеризовали женщины, в чьей компании он находился).
В интернете появились призывы к мигрантам превратить Москву в Москвабад
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