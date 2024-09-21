В Узбекистане одобрен закон о признании иностранных граждан нежелательными

Хороший закон. Нам такого закона очень не хватает, огромное количество мигрантов делают в интернете и не публично антироссийские и русофобские высказывания. За подобное можно было бы выдворять из России тысячами.

В Узбекистане одобрили закон о признании иностранных граждан нежелательными. Въезд в страну (на пять лет), открытие банковских счетов и приобретение недвижимости будут запрещены иностранцам, выступающим с публичными заявлениями и действиями, противоречащими государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности страны. Такие лица будут признаваться неприемлемыми для пребывания в Узбекистане, они будут включены в соответствующий реестр, которым будет управлять МИД страны. Если иностранец временно или постоянно проживает в Узбекистане, ему будет предоставлено десять дней для выезда из страны. В противном случае, человек высылается в принудительном порядке. Телеграм-канала "Многонационал" одобрительно комментирует принятие закона: