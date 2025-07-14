 

ВЦИОМ: россияне всё ещё плохо понимают разницу между ОМС и ДМС

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, только 29% россиян (по самооценке) хорошо понимают разницу между обязательным и добровольным медицинским страхованием. 25% ничего в этом не понимают, 45% понимают поверхностно. 23% работающих говорят, что работодатель предлагал им оформить ДМС, 66% - не предлагал. Даже те, у кого есть полис ДМС, чаще пользуются системой ОМС. Чаще всего ДМС ассоциируют с корпоративным бонусом, дополнительной привилегией «от работодателя». Лишь треть респондентов связывают ДМС с расширением реального доступа к качественным медицинским услугам, и ещё меньше — с правом выбора клиники и врачей. Чем старше россияне - тем меньше они хотят приобретать полисы ДМС. 
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