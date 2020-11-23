Просроченная задолженность других стран перед Россией оценивается в 25%

Доля просроченной задолженности зарубежных государств-заёмщиков перед Россией в общем объеме внешних долговых требований РФ в 2020 году оценивается в 25%.

Минфину поручено контролировать уровень проблемных долгов и снижать долю просроченной задолженности: в следующем году она должна снизиться до 24%, к 2023 году - до 23%, оставшись на этом уровне и в 2024 году.





В следующие три года Минфин планирует выдать иностранным правительствам и организациям государственные кредиты на общую сумму в 1,1 трлн рублей, в том числе на закупку российской продукции и услуг. По данным Казначейства, которые приводит газета "Известия", на 1 ноября 2020 года РФ выдала другим странам займы на сумму 120 млрд рублей, в то время как за этот же период заёмщики вернули России 107 млрд рублей. Ранее на 2020 год планировалось выдать иностранным правительствам и организациям кредиты почти на 300 млрд рублей.



