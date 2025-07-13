 

ВСУ атакуют российские регионы, восемь раненых в Белгородской области

Два мирных жителя - супружеская пара - ранены в результате попадания дрона в частный дом в Мелихове Белгородской области. Пять мирных жителей ранены в результате атаки дрона на Шебекино. В Шебекинском округе на участке автодороги Архангельское - Шамино автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ, ранен водитель.
ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами по Тарасовке в Запорожской области, сообщается о раненых.
Ранена женщина 1939 г.р. в Таволжанке Харьковской области при обстреле ВСУ. К настоящему времени, как сообщается, под контроль России перешло 75 сёл в Харьковской области, однако военно-гражданская администрация имеет доступ в 35 из них.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Брянской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, в Белгородской области погибшие и раненые
» ВСУ атакуют российские регионы, в Белгородской области ранены дети
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Белгородской области, в Горловке 13 раненых
» Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области и ДНР есть погибшие
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, восемь раненых в Белгородской области

  • 17:27
  • 85

Государственный исторический музей собирается выпускать открытки с куполами без крестов

  • 17:09
  • 98

В России предложили запретить Российскую ассоциацию автодиллеров

  • 19:20
  • 386

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Брянской, Курской областях

  • 15:25
  • 411
Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Кто прячется за Маском?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram