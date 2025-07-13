ВСУ атакуют российские регионы, восемь раненых в Белгородской области

Два мирных жителя - супружеская пара - ранены
в результате попадания дрона в частный дом в Мелихове Белгородской области. Пять мирных жителей ранены
в результате атаки дрона на Шебекино. В Шебекинском округе на участке автодороги Архангельское - Шамино автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ, ранен
водитель.
ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами по Тарасовке в Запорожской области, сообщается о раненых
.
Ранена
женщина 1939 г.р. в Таволжанке Харьковской области при обстреле ВСУ. К настоящему времени, как сообщается
, под контроль России перешло 75 сёл в Харьковской области, однако военно-гражданская администрация имеет доступ в 35 из них.