 

Кто прячется за Маском?


Заявление Илона Маска о создании Партии Америки (America Party (AMEP) вызвало ожидаемую бурную реакцию во всем мире. 


В США сильная двухпартийная система, в которой «третьей партии» (именно такой будет партия Маска) нет места. Но она способна быть спойлером, то есть оттянуть голоса у республиканцев в ключевых округах на промежуточных выборах в Конгресс 2026 года. То есть 1-2-5% голосов, отнятых Маском, будет стоить республиканцам большинства в Палате представителей, а то и в Сенате. 


Это удар не по Трампу, это удар по вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Не следует забывать, что он занимает пост финансового председателя Республиканского национального комитета. Когда его назначали на этот пост, обозначалась цель – увеличить республиканское большинство в Конгрессе. Поражение в 2026 году будет расценено как его поражение. 


Шансы Вэнса стать преемником Трампа на выборах 2028 года снизятся. Сейчас Вэнс выглядит однозначным фаворитом (выходец из низов, «деревенщина», сделавший суперуспешную деловую и политическую карьеру, женатый на представительнице могущественной индийской общины США).


А ведь именно Вэнса называют ключевым переговорщиком по «Большому прекрасному закону», который только что принят Конгрессом и резко раскритикован Маском. 


Значит, по идее, за Маском могут стоять другие претенденты на власть. Вроде госсекретаря Рубио, который пока похож на принца Гарри – «запасной» престолонаследник. Если Вэнс споткнётся на ровном месте, конкуренция за выдвижение в президенты от республиканцев в 2028 году оживится. 


Значит, Маск вольно или невольно играет против Вэнса. 


Трампу и Вэнсу придеёся либо очень жестко "топить" Маска (Трамп уже грозил магнату высылкой и разрывом всех правительственных контрактов), либо договариваться. Потому что фракционная борьба грозит республиканцам поражением в 2026 году и проблемами в 2028. 


Посмотрим, будут ли сорваны маски. Не окажется ли, что за экстравагантным владельцем «Твиттера» стоит кто-то из кандидатов в преемники «рыжего Дональда».


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