 

Нападения мигрантов на детей в Тверской области и Подмосковье, дискриминация на "таджикском празднике" в Красноярске

В Тверской области школьники мигранты избили одиннадцатилетнего мальчика.
В подмосковном Ермолине мигранты затащили в кусты и пытались изнасиловать четырнадцатилетнюю девочку. 
Россия выдала Латвии гражданина одной из среднеазиатских республик, которого разыскивали за изнасилование девочки.
В Калининграде уроженца Киргизии арестовали за призывы к терроризму.
В "многонациональном Красноярске" на устроенном администрацией таджикском празднике плов был бесплатным для приезжих и платным для местных. 
В Северной Осетии мужчину избили за то, что он был в шортах.
В Баку арестовали двух азербайджанцев за участие в военных действиях в составе ЧВК "Вагнер". При этом Азербайджан не имеет претензий к наёмникам, воюющим на стороне Украины.
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