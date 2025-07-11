В Тверской области школьники мигранты избили
одиннадцатилетнего мальчика.
Россия выдала Латвии гражданина одной из среднеазиатских республик, которого разыскивали за изнасилование
девочки.
В "многонациональном Красноярске" на устроенном администрацией таджикском празднике
плов был бесплатным для приезжих и платным для местных.
В Северной Осетии мужчину избили
за то, что он был в шортах.
В Баку арестовали
двух азербайджанцев за участие в военных действиях в составе ЧВК "Вагнер". При этом Азербайджан не имеет претензий к наёмникам, воюющим на стороне Украины.