ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Липецкой, Тульской областях

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Женщина погибла в результате обстрела украинцами Шебекина Белгородской области. В Белгородской области украинскими атаками повреждено более 400 социальных объектов.
Один человек погиб и один ранен в результате падения беспилотника на сельхозпредприятие в Липецкой области.
В Туле при ликвидации последствий атаки беспилотника погиб пожарный.
Четыре человека ранены при атаке украинских БПЛА на деревню Суходол в Беловском районе Курской области. В Курчатовском районе из-за атаки дрона загорелся склад.
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