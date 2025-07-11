ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Липецкой, Тульской областях

Женщина погибла
в результате обстрела украинцами Шебекина Белгородской области. В Белгородской области украинскими атаками повреждено более 400
социальных объектов.
Один человек погиб
и один ранен в результате падения беспилотника на сельхозпредприятие в Липецкой области.
В Туле при ликвидации последствий атаки беспилотника погиб
пожарный.
Четыре человека ранены
при атаке украинских БПЛА на деревню Суходол в Беловском районе Курской области. В Курчатовском районе из-за атаки дрона загорелся склад
.