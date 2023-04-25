 

Преступность мигрантов растёт даже на фоне общего сокращения в РФ, россиян готовят к завозу африканцев

 
Уровень преступности в среде мигрантов растёт на фоне общего сокращения преступности в стране, самый большой рост преступлений мигрантов отмечен на Урале, сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

"Вопросы противодействия нарушениям миграционного законодательства и растущему уровню преступности в их среде приобретают в современных условиях особенную важность. В прошлом году на территории России количество преступных посягательств, совершенных мигрантами, возросло на 10%. Значительный рост (преступлений мигрантов) произошел на фоне сокращения на 2% общего массива преступлений в стране. Этот рост отмечен практически во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного. И особенное беспокойство вызывает положение, сложившееся в Уральском федеральном округе: там такой рост составляет, если не ошибаюсь, 46%".

По словам Разинкина, это требует мер реагирования, тем более что значительно выросло и количество особо тяжких преступлений, совершённых мигрантами. Он отметил, что прокуроры в прошлом году выявили 25 тыс. нарушений миграционного законодательства.

 

Между тем, клуб "Валдай" готовит РФ к массовому завозу ещё и африканских мигрантов, заранее призывая противодействовать "ксенофобии и мигрантофобии":

 

Активизация работы с африканскими странами, интенсификация связей с ними требует понимания того факта, что это повлечёт за собой увеличение масштабов экономической, а позже и вынужденной миграции из африканских стран в Россию, а вслед за этим и увеличение числа россиян африканского происхождения и смешанного с африканцами российского населения. В этой связи противодействие ксенофобии и мигрантофобии станет ещё более актуальным и острым вопросом. Российское общество – а не только самих африканских мигрантов – тоже нужно будет готовить к меняющейся миграционной ситуации.


 

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