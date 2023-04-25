Преступность мигрантов растёт даже на фоне общего сокращения в РФ, россиян готовят к завозу африканцев

"Вопросы противодействия нарушениям миграционного законодательства и растущему уровню преступности в их среде приобретают в современных условиях особенную важность. В прошлом году на территории России количество преступных посягательств, совершенных мигрантами, возросло на 10%. Значительный рост (преступлений мигрантов) произошел на фоне сокращения на 2% общего массива преступлений в стране. Этот рост отмечен практически во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного. И особенное беспокойство вызывает положение, сложившееся в Уральском федеральном округе: там такой рост составляет, если не ошибаюсь, 46%".

По словам Разинкина, это требует мер реагирования, тем более что значительно выросло и количество особо тяжких преступлений, совершённых мигрантами. Он отметил, что прокуроры в прошлом году выявили 25 тыс. нарушений миграционного законодательства.

Между тем, клуб "Валдай" готовит РФ к массовому завозу ещё и африканских мигрантов, заранее призывая противодействовать "ксенофобии и мигрантофобии":