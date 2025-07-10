 

Всю принадлежащую Старовойту недвижимость опечатали

 

Всю недвижимость, которая принадлежала экс-главе Минтранса и Курской области Роману Старовйту, опечатали сотрудники правоохранительных органов. Сожительнице Старовойта Полине Копыловой пришлось съехать из подмосковного дома в гостиницу. Она не смогла остановиться у матери, которая теперь живёт на Патриарших прудах, поскольку и эту квартиру опечатали. По словам знакомых с женщиной курян, ранее она торговала на центральном городском рынке Курска.

Сменивший Старовойта на посту главы Минтранса Андрей Никитин назвал его "достойным человеком". 
Президент РФ Владимир Путин прислал венок на похороны Старовойта. Ранее пресс-секретарь президента Песков объяснял, что Старовойта уволили не в связи с утратой доверия.
РИА Новости удалили новость про венок от Путина, был он или нет - непонятно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Бывший губернатор Курской области, бывший министр транспорта покончил с собой
» В Курской области усилены меры безопасности
» Песков: высокопоставленным чиновникам запрещено иметь недвижимость за рубежом
» Российский КЗОТ дополнится статьей об увольнении в связи с утратой доверия
» Грузинские власти опечатали имущество Абашидзе
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Национал-большевизм. Перезагрузка

Национал-большевизм. Перезагрузка

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Депутат Матвеев рассказал о преступности новых россиян

  • 15:35
  • 44

51% россиян почти вовсе не имеют накоплений; названы богатейшие налогоплательщики РФ

  • 14:59
  • 92

Всю принадлежащую Старовойту недвижимость опечатали

  • 14:00
  • 178

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Брянской, Херсонской областях, ЛНР, ДНР

  • 16:48
  • 460

В Роскачестве рассказали, как умные колонки следят за своими хозяевами, но считают маловероятным, что этим пользуются злоумышленники

  • 15:31
  • 398

Главы Германии, Франции и США пообещали поддерживать Украину

  • 15:06
  • 380
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram