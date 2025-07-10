Всю принадлежащую Старовойту недвижимость опечатали

Всю недвижимость, которая принадлежала экс-главе Минтранса и Курской области Роману Старовйту, опечатали сотрудники правоохранительных органов. Сожительнице Старовойта Полине Копыловой пришлось съехать из подмосковного дома в гостиницу. Она не смогла остановиться у матери, которая теперь живёт на Патриарших прудах, поскольку и эту квартиру опечатали. По словам знакомых с женщиной курян, ранее она торговала на центральном городском рынке Курска.

Сменивший Старовойта на посту главы Минтранса Андрей Никитин назвал его "достойным человеком".