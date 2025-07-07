Бывший губернатор Курской области, бывший министр транспорта покончил с собой

В Одинцовском городском округе возле личного автомобиля "Тесла" найден мёртвым бывший губернатор Курской области, бывший министр транспорта Роман Старовойт. Основная версия произошедшего - самоубийство из наградного пистолета. В то же время есть информация , что наградили его пистолетом "Глок", а возле тела найден пистолет Макарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал , что у ход Романа Старовойта с поста главы Минтранса не сопровождался формулировкой "в связи с утратой доверия". Работал в должности губернатора Курской области (перед этим чуть меньше года был врио) с сентября 2019 года. В мае 2024 года сделан министром транспорта. Утром 7 июля отправлен в отставку с этого поста.

Официально причины отставки Старовойта с поста главы Минтранса не оглашались, однако ее связывают с уголовным делом в отношении его преемника на посту губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвинили в хищении миллиарда рублей при возведении опорных пунктов для Пограничной службы ФСБ. Смирнов дал показания на своего предшественника Старовойта.

5 июля Старовойт приехал на соревнования к своей дочери. Он выглядел "поникшим". Больше родные его не видели, но 7 июля он ещё успел провести совещание в Минтрансе.