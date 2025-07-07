Бывший губернатор Курской области, бывший министр транспорта покончил с собой

В Одинцовском городском округе возле личного автомобиля "Тесла" найден мёртвым бывший губернатор Курской области, бывший министр транспорта Роман Старовойт. Основная версия произошедшего - самоубийство
из наградного пистолета. В то же время есть информация
, что наградили его пистолетом "Глок", а возле тела найден пистолет Макарова.
Работал в должности губернатора Курской области (перед этим чуть меньше года был врио) с сентября 2019 года. В мае 2024 года сделан министром транспорта. Утром 7 июля отправлен в отставку с этого поста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что уход Романа Старовойта с поста главы Минтранса не сопровождался формулировкой "в связи с утратой доверия".
Официально причины отставки Старовойта с поста главы Минтранса не оглашались, однако ее связывают с уголовным делом в отношении его преемника на посту губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвинили в хищении миллиарда рублей при возведении опорных пунктов для Пограничной службы ФСБ. Смирнов дал показания на своего предшественника Старовойта.
5 июля Старовойт приехал на соревнования к своей дочери. Он выглядел "поникшим". Больше родные его не видели, но 7 июля он ещё успел провести совещание в Минтрансе.
В уголовном деле о растрате средств, выделенных на строительство фортификаций в Курской области, ожидается появление новых фигурантов. Вопросы к экс-министру транспорта появились из-за его подписей под решением оперштаба Курской области, которое оформило в качестве генподрядчика на строительстве оборонных сооружений «Корпорацию развития Курской области».
Это решение позволило «Корпорации» потратить 19 миллиардов рублей из бюджета и самой определять субподрядчиков. Гендиректор «Корпорации» Владимир Лукин в настоящее время находится в СИЗО — его задержали 20 декабря 2024 года в рамках расследования дела о растрате бюджетных денег, выделенных на оборонные сооружения в Курской области.