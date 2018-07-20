 

Российский КЗОТ дополнится статьей об увольнении в связи с утратой доверия

Чиновники Минтруда РФ готовят новый законопроект, по которому в трудовой кодекс будет включена норма, позволяющая увольнять сотрудника в связи с утратой доверия. Об этом сегодня сообщает агентство "Интерфакс".

"Установление такой меры юридической ответственности как увольнение в связи с утратой доверия, по нашему мнению, поможет дисциплинировать как работодателей, так и работников. Осознавая возможность быть уволенным в связи с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую книжку, работник станет серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий", - цитирует пресс-релиз ведомства новостное агентство.

В самом ближайшем времени законопроект будет обсуждаться с заинтересованными сторонами, для учета интересов работников, работодателей и государства. Представители Минтруда заявляют, что постараются "не допустить возможность увольнения в связи с утратой доверия как сведения с ним счетов, мести или иных неправомерных действий со стороны работодателя". "Такая процедура, по нашему мнению, должна быть четко прописана и должна основываться на результатах дисциплинарной проверки", - сообщается в пресс-релизе.

Напомним читателям, что сейчас в связи с утратой доверия в РФ могут быть уволены госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Действующий российский Трудовой кодекс предусматривает увольнение в связи с утратой доверия, но исключительно для работников, "непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности".

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Новые законы
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