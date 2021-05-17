 

Песков: высокопоставленным чиновникам запрещено иметь недвижимость за рубежом

 

Высокопоставленные российские чиновники не могут иметь недвижимость за границей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

"Высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость, в том числе в Чешской Республике и в США. Поэтому таких просто быть не может. И если у них есть там недвижимость, то, значит, они не высокопоставленные чиновники. Если они являются высокопоставленными чиновниками и имеют там недвижимость, то они должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками".

Песков добавил, что эта тема является заботой профильных ведомств и администрации президента.


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APN.ru