22% родителей выпускников положительно оценивают систему ЕГЭ

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42% родителей выпускников, планирующих поступление в вуз, оказались довольны результатами ЕГЭ своих детей в нынешнем году, тогда как 35% - нет. Годом ранее эти показатели составляли 38% и 34% соответственно. 22% родителей положительно оценивают систему ЕГЭ, а 71% - отрицательно. Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2025 году снизился на 3 балла и составил 60,7. Возможно, это связано с тем, что в заданиях теперь чётко формулируется тема сочинения и исключены примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр.



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