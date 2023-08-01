Один из политиков ЮАР публично исполнил песню "Убей бура"

Лидер южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема, во время празднования десятилетия возглавляемой им партии, публично исполнил на стадионе в Йоханнесбурге песню "Убей бура" и призывал к расовому насилию.

Крупнейшая оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" заявила по этому поводу протест в ООН.

"Исполнение на публике песни "Убей бура" представляет собой подстрекательство к гражданской войне. Мы обращаемся к мировому сообществу по той причине, что суды ЮАР отказались признать этот факт".



В минувшем году Высокий суд Йоханнесбурга постановил, что исполнение в ЮАР песни "Убей бура" не является фактом разжигания ненависти.

В ЮАР проживает около полутора миллионов потомков буров (африканеров).



