 

Один из политиков ЮАР публично исполнил песню "Убей бура"

Лидер южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема, во время празднования десятилетия возглавляемой им партии, публично исполнил на стадионе в Йоханнесбурге песню "Убей бура" и призывал к расовому насилию. 
Крупнейшая оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" заявила по этому поводу протест в ООН. 
"Исполнение на публике песни "Убей бура" представляет собой подстрекательство к гражданской войне. Мы обращаемся к мировому сообществу по той причине, что суды ЮАР отказались признать этот факт".

В минувшем году Высокий суд Йоханнесбурга постановил, что исполнение в ЮАР песни "Убей бура" не является фактом разжигания ненависти. 
В ЮАР проживает около полутора миллионов потомков буров (африканеров).

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