Один из политиков ЮАР публично исполнил песню "Убей бура"
- 01.08.2023, 12:58,
- Новости
- 165
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Лидер южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема, во время празднования десятилетия возглавляемой им партии, публично исполнил на стадионе в Йоханнесбурге песню "Убей бура"
и призывал к расовому насилию.
Крупнейшая оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" заявила по этому поводу протест в ООН.
"Исполнение на публике песни "Убей бура" представляет собой подстрекательство к гражданской войне. Мы обращаемся к мировому сообществу по той причине, что суды ЮАР отказались признать этот факт".
В минувшем году Высокий суд Йоханнесбурга постановил, что исполнение в ЮАР песни "Убей бура" не является фактом разжигания ненависти.
В ЮАР проживает около полутора миллионов потомков буров (африканеров).