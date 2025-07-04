За 13 лет население Новой Москвы выросло в три с половиной раза

1 июля 2012 года к Москве присоединили Троицкий и Новомосковский округа общей площадью 148 тыс. гектаров. За эти годы в них население выросло почти в три с половиной раза - до 810 тысяч человек", - написал в Телеграме мэр Москвы Сергей Собянин. Не сообщается, выросло ли население так сильно за счёт переехавших из Подмосковья и других регионов России или за счёт инокультурных мигрантов.

Собянин назвал Новую Москву одной из крупнейших площадок, где активно проводится реновация. За 13 лет в Новой Москве построили и ввели 37,4 млн кв. м недвижимости, в том числе 28,3 млн кв. м жилья.