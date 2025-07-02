В ХМАО и Петербурге мигранты избили подростков, но отношение к произошедшему оказалось не одинаково

В поселке Нижнесортымский в Ханты-Мансийском автономном округе подростки-мигранты 14-16 лет переломали рёбра тринадцатилетнему школьнику и угрожали убийством. Мальчик на протяжении двух недель терпел боль и не признавался в избиениях. Только когда в больнице выяснилось, что у него сломаны ребра он рассказал, что произошло. Правоохранительные органы не комментируют ситуацию.

В Петербурге юные мигранты толпой избили подростка. Семью зачинщика практически за сути депортировали в Азербайджан. Неизвестно, есть ли связь с тем, что отец пострадавшего мальчика прежде работал в силовых структурах