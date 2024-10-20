В Твери школьника избили за отказ танцевать лезгинку, в Петербурге блогер, которого травили таджики, принял ислам
- 20.10.2024, 12:02,
- Новости
- 173
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
По данным
телеграм-канала "Многонационал", в Твери некто Асадбек (вероятно, ребёнок мигрантов) покалечил школьника за отказ танцевать лезгинку.
На кадрах под всеобщее улюлюканье подростков он жестоко забивает другого ученика, который отказался танцевать лезгинку и вставать на колени. У пострадавшего идёт кровь изо рта и перелом ребра.
В Петербурге блогер Кирилл, которого массово травили таджики после того, как его поцеловала таджичка, принял ислам
.
Мигранты несколько дней добивались от петербуржца, чтобы он удалил это видео [с поцелуем] и извинился перед всем таджикским народом, не добившись своего они выследили и избили
парня средь бела дня.
Также они всячески оскорбляли и угрожали изнасиловать его мать.