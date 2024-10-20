 

В Твери школьника избили за отказ танцевать лезгинку, в Петербурге блогер, которого травили таджики, принял ислам

По данным телеграм-канала "Многонационал", в Твери некто Асадбек (вероятно, ребёнок мигрантов) покалечил школьника за отказ танцевать лезгинку.
На кадрах под всеобщее улюлюканье подростков он жестоко забивает другого ученика, который отказался танцевать лезгинку и вставать на колени. У пострадавшего идёт кровь изо рта и перелом ребра.
 
В Петербурге блогер Кирилл, которого массово травили таджики после того, как его поцеловала таджичка, принял ислам
Мигранты несколько дней добивались от петербуржца, чтобы он удалил это видео [с поцелуем] и извинился перед всем таджикским народом, не добившись своего они выследили и избили парня средь бела дня.
Также они всячески оскорбляли и угрожали изнасиловать его мать.
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