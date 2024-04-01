Состояние богатейших россиян резко выросло; соратники Чубайса похитили у "Роснано" более 1,6 млрд рублей

По данным индекса миллиардеров Блумберга, с начала 2024 года состояние богатейших россиян увеличилось в общей сложности на 18,293 миллиарда долларов. Больше всех среди российских дельцов с января 2024-го получил сооснователь компаний "Еврохим" и "СУЭК" Андрей Мельниченко (плюс 5,29 миллиарда долларов). Его состояние увеличилось до 24,1 миллиарда долларов. Суммарный капитал основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова за это время вырос на 3,75 миллиарда долларов и достиг уровня в 24,6 миллиарда. Глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин получил за первые месяцы 2024-го 2,91 миллиарда долларов, за счет чего его состояние увеличилось до 26,9 миллиарда. На 1 марта 2024 года состояние крупнейших российских дельцов находилось на отметке в 345,11 миллиарда долларов.

Следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение по уголовному делу о хищении из "Роснано" 1,676 миллиарда рублей бывшим топ-менеджерам корпорации и соратникам Анатолия Чубайса. При этом заместитель председателя правления «Роснано» Олег Киселёв, управляющий директор «Роснано» Ирина Раппопорт и председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец обвинены в растрате заочно, поскольку скрылись от следствия за рубежом. Лишь четвёртый фигурант дела — директор дочерней структуры корпорации «Nanoenergo Fund Limited» Олег Дьяченко -- заключил со следствием соглашение о сотрудничестве и помещён под домашний арест. По данным МВД, деньги были похищены из «Роснано» в период с 2012-го по 2015 год путем вывода в кипрский фонд с использованием преступной схемы, состоящей из подконтрольных фирм; корпорацией в это время руководил Анатолий Чубайс.



