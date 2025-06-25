 

78% квартир в историческом фонде РФ сосредоточены всего в 10 городах

Около 78% квартир в историческом фонде России, построенных не позже 1924 года, приходится на 10 городов. Больше всего их в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, говорится в исследовании аналитического центра "Домклик".

53,6% таких квартир приходятся на Санкт-Петербург, некоторые располагаются в зданиях, заложенных в конце 18 века. На Москву приходится лишь 8,9% квартир в историческом фонде от общероссийского объема. Тройку городов-лидеров по доле исторических квартир от общего числа такого жилья замыкает Ростов-на-Дону - 4,5%; в неё попали и три города Крыма: Ялта (2,6%), Феодосия (2,1%) и Симферополь (1,3%).

В десятке оказались также Краснодар (1,8%), Астрахань (1,3%), Кострома (1%) и Пятигорск (0,8%). В Астрахани жильё в историческом фонде стоит даже дешевле, чем обычная "вторичка", потому что такому жилью часто требуется капитальный ремонт, а домам - реставрация. 

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