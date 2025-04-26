Себестоимость российской с/х техники на 30% больше, чем в Германии, а стоит она втрое дешевле

Совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин подсчитал, что себестоимость производства сельхозтехники в России на 30% дороже, чем в Германии, Китае или Канаде. Поэтому без утильсбора и мер господдержки на нашем рынке вовсе не осталось бы производителей сельхозтехники. При этом сейчас российские комбайны втрое дешевле сопоставимых по мощности немецких аналогов. По оценке
Бабкина, металл в России дороже, чем в Германии, электричество — дороже, чем в Канаде и Китае, а также отечественному производителю приходится брать дорогие кредиты.