Себестоимость российской с/х техники на 30% больше, чем в Германии, а стоит она втрое дешевле

В феврале импорт российских удобрений в страны Евросоюза вырос до 178,8 миллиона евро в денежном выражении, Россия является

в Европу, с большим отрывом от Египта (127 млн евро).

За месяц поставки выросли на 8,4 процента.

Главным покупателем удобрений из России в Европе остается Польша

— 68,2 миллиона евро, закупка Румынии

увеличилась в 4,6 раза, до 31,2 миллиона евро, на десять процентов увеличила импорт Германия, до 21,2 миллиона евро. В 5,8 раза выросли поставки российский удобрений в Словению, в 19 раз - в Грецию.