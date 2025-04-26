 

Себестоимость российской с/х техники на 30% больше, чем в Германии, а стоит она втрое дешевле

В феврале импорт российских удобрений в страны Евросоюза вырос до 178,8 миллиона евро в денежном выражении, Россия является крупнейшим поставщиком удобрений в Европу, с большим отрывом от Египта (127 млн евро). За месяц поставки выросли на 8,4 процента. Главным покупателем удобрений из России в Европе остается Польша — 68,2 миллиона евро, закупка Румынии увеличилась в 4,6 раза, до 31,2 миллиона евро, на десять процентов увеличила импорт Германия, до 21,2 миллиона евро. В 5,8 раза выросли поставки российский удобрений в Словению, в 19 раз - в Грецию.
 
Совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин подсчитал, что себестоимость производства сельхозтехники в России на 30% дороже, чем в Германии, Китае или Канаде. Поэтому без утильсбора и мер господдержки на нашем рынке вовсе не осталось бы производителей сельхозтехники. При этом сейчас российские комбайны втрое дешевле сопоставимых по мощности немецких аналогов. По оценке Бабкина, металл в России дороже, чем в Германии, электричество — дороже, чем в Канаде и Китае, а также отечественному производителю приходится брать дорогие кредиты. 
 

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