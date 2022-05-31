Продлены ограничения на вывоз минеральных удобрений из России

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С начала июля до конца 2022 года будут действовать ограничения на вывоз минеральных удобрений из России; для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 миллиона тонн, для сложных — чуть более 5,9 миллиона тонн. На Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию квоты распространяться не будут. Решение принято для того, чтобы предотвратить нехватку удобрений в России. Тем не менее, с апреля квоты были увеличены, тогда в правительстве поясняли, что смягчение ограничений нужно для поддержки российских производителей удобрений. 


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