 

Верховный суд вынес решение по поводу самообороны с ножом

 

Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны, если нападавших много и опасность грозит и детям. 

Поводом для разъяснения стало дело жителя Твери. Во время семейного праздника один из гостей вступил в конфликт с соседкой. Та позвонила сыну, и он приехал выяснять отношения пьяным и вместе с двумя друзьями. Мужчины взяли палки ворвались во двор и стали избивать предполагаемого обидчика и хозяина дома, который держал на руках маленькую дочь.

Последний схватил со стола нож и нанес им удары нападавшим. Все трое не выжили. Следствие вменило ему статью 105 УК РФ (Убийство). Тем не менее суд оправдал мужчину, посчитав его действия самообороной.

Дело дошло до Верховного суда, и тот дал разъяснение, что количество нападавших, их агрессивное поведение, присутствие малолетних детей дали право хозяину дома принять меры для защиты себя и членов своей семьи.


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APN.ru