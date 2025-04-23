Российским банкам надоело, что клиенты не попадают под выплату процентов

В условиях высокой ключевой ставки и падения выдач кредитов российским банкам надоело терпеть клиентов, которые годами пользуются кредитками, не попадая под выплату процентов. Банки начали сокращать таким клиентам лимиты и блокировать операции по картам.

Зампред правления "Уралсиба" Станислав Тывес сказал: «Если мы видим, что клиент, по-простому говоря, имеет у нас только кредитную карту и длительный срок нам совсем не платит проценты, то мы снижаем лимит до нуля по данному клиенту». Такое рациональное поведение клиентов в банке назвали "аномальным".

Тывес добавил, что, если ранее, при относительно низкой ключевой ставке и больших объёмах выдачи кредитов, банки не реагировали на такое положение дел, то в нынешних условиях «просто начинают блокировать этих клиентов и говорить: "Уходите в другие банки"».