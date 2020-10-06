Россотрудничество: волнения не коснулись проживающих в Киргизии русских
- 06.10.2020, 19:23,
- Новости
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Массовые акции протеста и беспорядки, которые начались в Киргизии после прошедших 4 октября парламентских выборов, пока не затронули проживающих в республике русских. По сообщению
представительства Россотрудничества в Бишкеке, "не затронуло это напрямую и деятельность русских школ и преподавателей русского языка. Средние школы в Киргизии переходят на удаленку и принимают другие меры в связи с распространением коронавирусной инфекции". Однако растёт потребность в увеличении числа преподавателей русского языка.
По заверению Россотрудничества, в городе Оше на юге Киргизии, где действует отделение Российского центра науки и культуры, отношение к русским остаётся благожелательным.