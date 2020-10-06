Россотрудничество: волнения не коснулись проживающих в Киргизии русских

Массовые акции протеста и беспорядки, которые начались в Киргизии после прошедших 4 октября парламентских выборов, пока не затронули проживающих в республике русских. По сообщению представительства Россотрудничества в Бишкеке, "не затронуло это напрямую и деятельность русских школ и преподавателей русского языка. Средние школы в Киргизии переходят на удаленку и принимают другие меры в связи с распространением коронавирусной инфекции". Однако растёт потребность в увеличении числа преподавателей русского языка.

По заверению Россотрудничества, в городе Оше на юге Киргизии, где действует отделение Российского центра науки и культуры, отношение к русским остаётся благожелательным.





