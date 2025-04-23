 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и множество раненых в Белгородской области и ЛНР

10 мирных жителей, в том числе ребёнок, ранены 22 апреля в Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ. За сутки область атаковали 142 украинских беспилотника, по ней было выпущено 166 боеприпасов. Затем ранена женщина в Шаховке: беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом. Ранен мужчина в Новой Таволжанке. В селе Крюково Борисовского района Белгородской области погиб мирный житель, ранены ещё трое, в том числе глава Крюковского сельского поселения. В сёлах Новая Таволжанка и Илёк-Кошары атаками ВСУ повреждены производственные предприятия, в Графовке, Грузском, Октябрьском, Чайках повреждены частные домовладения. 
Магазин и 31 частный дом сгорели в Климовском и Севском районах Брянской области из-за атак беспилотников ВСУ. В Севском районе ранен водитель микроавтобуса "Мираторга". Украинцы атакуют свиноводческий комплекс "Мираторга".
Четыре человека ранены в результате обстрела ВСУ Лисичанска, ЛНР, из них трое - пожилая женщина и двое 9-летних девочек-близнецов - в тяжёлом состоянии.
В Курской области в результате удара ВСУ по Большому Солдатскому полностью выгорело здание большесолдатского сельсовета, уничтожены два дома.
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APN.ru