ВСУ атакуют российские регионы, погибший и множество раненых в Белгородской области и ЛНР

10 мирных жителей, в том числе ребёнок, ранены
22 апреля в Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ. За сутки
область атаковали 142 украинских беспилотника, по ней было выпущено 166 боеприпасов. Затем ранена
женщина в Шаховке: беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом. Ранен
мужчина в Новой Таволжанке. В селе Крюково Борисовского района Белгородской области погиб
мирный житель, ранены ещё трое, в том числе глава Крюковского сельского поселения. В сёлах Новая Таволжанка и Илёк-Кошары атаками ВСУ повреждены
производственные предприятия, в Графовке, Грузском, Октябрьском, Чайках повреждены частные домовладения.
Магазин и 31 частный дом сгорели
в Климовском и Севском районах Брянской области из-за атак беспилотников ВСУ. В Севском районе ранен
водитель микроавтобуса "Мираторга". Украинцы атакуют
свиноводческий комплекс "Мираторга".