 

ВСУ атакуют российские регионы, в ЛНР погибший и раненые

Один мирный житель погиб, ещё восемь ранены в результате обстрелов и атак дронов ВСУ по территории Луганской народной республики.
За сутки ВСУ десять раз атаковали объекты энергетики на территории семи российских регионов.
В Белгородской области обстреляны и атакованы дронами Тишанка, Вязовое, Белянка, повреждены два сельхозпредприятия, автомобили, частные дома.
Семь фельдшерско-акушерских пунктов, Обуховская школа, детский сад и шесть культурных объектов разрушены в результате действий ВСУ на территории Кореневского района Курской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Запорожской, Брянской, Белгородской, Херсонской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ДНР, ЛНР, Белгородской и Херсонской областях
» Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области и Горловке раненые
» Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской и Курской областях, ДНР погибший и раненые
» Украинцы атакуют российские регионы, погибший в Херсонской области, раненые в Курской и ДНР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Три кита нового мироустройства: путь к стабильному многополярному миру

Три кита нового мироустройства: путь к стабильному многополярному миру

Правовое государство как инструмент подавления народов

Правовое государство как инструмент подавления народов

Битва демагогий

Битва демагогий

Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, в ЛНР погибший и раненые

  • 18:47
  • 236

Лейтенант танкового батальона обратился к Путину и Белоусову с призывом положить конец произволу

  • 18:09
  • 310

Талибы приветствуют рациональное решение Верховного суда РФ исключить их из списка террористов

  • 17:48
  • 429

В Верховном суде считают, что ИИ заменит судей не полностью; Песков сказал, что ИИ уже может начать заменять чиновников, и призвал внедрять

  • 16:56
  • 246

В Тверской области дети мигрантов избили девочку, в Ленобласти раскрыли банду карманников, состоящую из женщин и детей

  • 16:31
  • 257

В Саратове у многодетной русской матери сгорел дом, и после этого у неё отобрали детей и заставили "платить алименты"

  • 16:08
  • 302
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru