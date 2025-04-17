ВСУ атакуют российские регионы, в ЛНР погибший и раненые

Один мирный житель погиб
, ещё восемь ранены в результате обстрелов и атак дронов ВСУ по территории Луганской народной республики.
За сутки ВСУ десять раз
атаковали объекты энергетики на территории семи российских регионов.
В Белгородской области обстреляны и атакованы дронами Тишанка, Вязовое, Белянка, повреждены
два сельхозпредприятия, автомобили, частные дома.
Семь фельдшерско-акушерских пунктов, Обуховская школа, детский сад и шесть культурных объектов разрушены
в результате действий ВСУ на территории Кореневского района Курской области.