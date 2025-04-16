В Петербурге назвали Пасху "харамом" и сорвали пасхальные украшения

Петербурге уроженец Таджикистана, ненавидящий немусульманские праздники, называющий Пасху "харамом", нанял других мигрантов, чтобы они сорвали пасхальные украшения с парадной дома в котором он поселился.

Петербуржцы решили украсить парадную к Пасхе и повесили яркую гирлянду из шаров над крыльцом. Но уже к вечеру вандалы сорвали украшения и выкинули их на помойку. Затем зашли в дом и сбросили в лестничный пролёт икону, которую поставили жители, рассказали жильцы.

Я, Маша, 34 года, стою у входа в свой дом на Дибуновской, 34, и не верю глазам. Моя парадная, ещё вчера сиявшая пасхальным теплом, сегодня выглядит голой и чужой. Ленты, вербовые ветки, надувные яйца, которые мы с соседями бережно развешивали, исчезли, будто их и не было. Вместо них — запах плова, долетающий из соседнего подъезда, и чувство, что мой дом больше мне не принадлежит.



Пострадавшие обратились в правоохранительные органы с заявлением об оскорблении чувств верующих.