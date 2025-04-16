 

В Петербурге назвали Пасху "харамом" и сорвали пасхальные украшения

По данным телеграм-канала "Многонационал", в Петербурге уроженец Таджикистана, ненавидящий немусульманские праздники, называющий Пасху "харамом", нанял других мигрантов, чтобы они сорвали пасхальные украшения с парадной дома в котором он поселился. 
 
Петербуржцы решили украсить парадную к Пасхе и повесили яркую гирлянду из шаров над крыльцом. Но уже к вечеру вандалы сорвали украшения и выкинули их на помойку. Затем зашли в дом и сбросили в лестничный пролёт икону, которую поставили жители, рассказали жильцы. 
Я, Маша, 34 года, стою у входа в свой дом на Дибуновской, 34, и не верю глазам. Моя парадная, ещё вчера сиявшая пасхальным теплом, сегодня выглядит голой и чужой. Ленты, вербовые ветки, надувные яйца, которые мы с соседями бережно развешивали, исчезли, будто их и не было. Вместо них — запах плова, долетающий из соседнего подъезда, и чувство, что мой дом больше мне не принадлежит.
Пострадавшие обратились в правоохранительные органы с заявлением об оскорблении чувств верующих.
 
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APN.ru