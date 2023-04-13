 

ВЦИОМ: Пасха -- третий по значимости праздник в России

Согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения, Пасха -- третий по значимости праздник в России. Она уступает Дню Победы (65%) и Новому году (58%), но 29% россиян назвали её в тройке самых важных праздников, а среди православных россиян -- 37%. 
Пасха в России является «конфессиональным маркером» в большей степени, чем Рождество Христово, которое имеет значение как для православных (25%), так и для представителей других вероисповеданий (16%). Между тем, планируют отмечать Пасху в этом году 83% россиян, в том числе каждый второй неверующий.  С 2011 г. почти в два раза сократилось восприятие россиянами Пасхи как священного обряда (в 2011 г. — 21%, в 2018 г. — 18%, в 2023 г. — 12%). Каждый второй россиянин планирует приготовить к празднику куличи, яйца или пасху (54%), освятить их в церкви собираются 19%, а вот о намерении посетить всенощную сказали лишь 6%. 
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