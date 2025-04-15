 

В московском метро напали на героиню Будённовска за то, что она снимала фигуру в никабе

В московском метро уроженец Таджикистана оскорблял и избил пожилую женщину, в том числе ногами, сломал ей планшет за то, что она снимала сопровождающую его фигуру в никабе. За всё это ему дали тринадцать суток ареста, а пожилой даме - 7 суток за то, что снимала фигуру в никабе.
Женщиной оказалась фотокорреспондентка Наталья Ивановна Медведева, которая была в числе добровольных заложников во время теракта в Будённовске, осуществлённого в июне 1995 года боевиками под руководством бывшего чеченского «террориста номер один» Шамиля Басаева. После пережитого теракта Медведеву пугают люди в никабах в общественных местах. 
Телеграм-канал "Многонационал" выяснил, что Наталья Ивановна не получила орден Мужества за Будённовск, потому что отказалась получать его из рук Ельцина.
Я отказалась брать награду из рук Ельцина и сказала об этом Валентину Юмашеву. Его к нам в журнал "Огонёк" перевели тогда из газеты Комсомольская правда. Сказала Юмашеву, что пусть меня в редакции наградит главный редактор, а из рук алкаша награду не возьму. 

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APN.ru