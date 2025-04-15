В московском метро напали на героиню Будённовска за то, что она снимала фигуру в никабе

фотокорреспондентка Наталья Ивановна Медведева

, которая была в числе добровольных заложников во время теракта в Будённовске

, осуществлённого в июне 1995 года боевиками под руководством бывшего чеченского «террориста номер один» Шамиля Басаева. П

осле пережитого теракта Медведеву пугают люди в никабах в общественных местах.