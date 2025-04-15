 

У рабовладельцев из Новокузнецка нашли паспорта пропавших людей; Малофеев рассказал, что делать с мигрантами

У членов азербайджанской семьи Велиевых, которых обвиняют в использовании рабского труда девяти человек в Кемеровской области, нашли паспорта людей, которые признаны пропавшими без вести; таким образом, в настоящий момент установлены не все лица, пострадавшие от действий данной преступной группы. Ранее суд в Новокузнецке отказался заключать под стражу троих фигурантов уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 127.2 (использование рабского труда), однако к настоящему времени фигуранты арестованы.

 

По версии следствия, с 2012 по 2025 год фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них в Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной из женщин удалось сбежать и рассказать знакомым о произошедшем. Сотрудники регионального ГУ МВД вместе с сотрудниками ФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии обнаружили в помещении гаражного бокса пять мужчин и трёх женщин в возрасте от 33 до 49 лет. При этом двое мужчин находились в розыске как без вести пропавшие. 

 

В РФ усилился приток индийских рабочих, в 2025 году может приехать до 35 тыс. человек.

Учредитель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев считает, что необходим организованный набор мигрантов. Он назвал некоторые проблемы массовой слабо контролируемой миграции, помимо формирования этнических анклавов.

«Они [мигранты, работающие курьерами] знают адреса разных людей, коды от домофонов. Знают, что там с подъездами, с подвалами и чердаками. Это кто-нибудь проверял? Это тоже проблема».

В то же время жены и родственники гастарбайтеров посещают больницы, лечатся и рожают детей за счет российских налогоплательщиков. В связи с этим "пора прекратить завозить сюда гастарбайтеров неорганизованно, без понимания, где этот человек будет работать".

Кроме того, анклавы мигрантов, которые расширяются в России, не просто общежития.

«Если речь о специально организованных комплексах, которые находятся на территории логистического центра или, допустим, строительной площадки, то это прекрасно, это очень хорошо, это под контролем. Анклав же — это когда они сами или при помощи диаспоры взяли и "купили" подъезд. И никто не контролирует, кто там есть. Там один участковый на 10 тысяч приезжих, которых никто не знает».
 

 

Тренер по тайскому боксу, чемпион мира Олег Кудринский рассказал, что к нему обратилась группа мигрантов с просьбой тренировать их молодёжь для драк на улицах.

 


 


 

 


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