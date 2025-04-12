 

В Тихвине мигрант-повар ударил посетителя ножом, в Новокузнецке задержали "рабовладельцев"

В Тихвине (Ленобласть) мигрант, работающий поваром в суши-баре, ударил ножом 17-летнего посетителя из-за того, что тот якобы пришёл в заведение в грязной одежде.
В Архангельске подросток из Таджикистана избивал людей и выдавал себя за дагестанца.
В Новокузнецке, по информации телеграм-канала "Многонационал", суд не стал арестовывать рабовладельцев из Азербайджана, лишь ограничив им определённые действия.
В Новокузнецк из Азербайджана переехала семья Валиевых [в других источниках - Велиевых], они похищали людей, жестоко пытали и избивали, чтобы сломить волю и заставить работать на сортировке мусора. Пятерых мужчин и четырёх женщин вчера освободили сотрудники ОМОН из подвала гаража, где они содержались.
Некоторые находились в рабстве ещё с 2012 года, двое числились в полицейских базах как пропавшие без вести. Происходящее вскрылось, когда сбежала одна из женщин и обратилась в полицию. С другой стороны, есть свидетельство соседа, что некоторые люди могли уходить, но "сами возвращались и просились", так как не имели еды и жилья.
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