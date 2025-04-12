В Тихвине мигрант-повар ударил посетителя ножом, в Новокузнецке задержали "рабовладельцев"

В Новокузнецк из Азербайджана переехала семья Валиевых [в других источниках - Велиевых], они похищали людей, жестоко пытали и избивали, чтобы сломить волю и заставить работать на сортировке мусора. Пятерых мужчин и четырёх женщин вчера освободили сотрудники ОМОН из подвала гаража, где они содержались.