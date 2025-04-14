В Думе вновь внесли законопроект о запрете коллекторов, и профильный комитет его снова не поддержал

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не поддержал
законопроект, который подразумевает полный запрет коллекторской деятельности. Его уже не первый раз вносят на рассмотрение Госдумы. Аксаков заявил, что если "не будет официальный коллекторов - будут неофициальные". Ранее в отрицательном правительственном отзыве указывалось, что такой закон якобы негативно повлияет на деятельность финансовых организаций и приведет к росту процентных ставок по кредитам и комиссий по иным банковским услугам.
Профессия "коллектора" становится одной из самых востребованных в РФ: спрос на неё растёт с ростом закредитованности россиян. Растёт и средняя сумма просроченной задолженности. Сейчас она составляет 185 тысяч рублей, и это на 27 процентов больше, чем годом ранее. Это последствия в том числе политики большинства банков и микрофинансовых организаций, которые раздают кредиты, скрывая реальные проценты. Значительная часть долгов образуется в первую очередь по потребительским кредитам, а не по ипотеке или покупке авто. Федеральная служба судебных приставов проверила коллекторские агентства и выяснила, что абсолютное большинство из них нарушают закон, практически все коллекторские агентства разглашают персональные данные третьим лицам.
Политический обозреватель Егор Холмогоров считает
внесённый законопроект очень полезным: "Коллекторство - это криминальная форма деятельности. Если долг законен, то его могут получить приставы с подачи корпоративных юристов. Если он незаконен, то попытки перепоручить его бандитам, действующим криминальными средствами, должны быть жёстко пресечены".