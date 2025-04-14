 

В Думе вновь внесли законопроект о запрете коллекторов, и профильный комитет его снова не поддержал

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не поддержал законопроект, который подразумевает полный запрет коллекторской деятельности. Его уже не первый раз вносят на рассмотрение Госдумы. Аксаков заявил, что если "не будет официальный коллекторов - будут неофициальные". Ранее в отрицательном правительственном отзыве указывалось, что такой закон якобы негативно повлияет на деятельность финансовых организаций и приведет к росту процентных ставок по кредитам и комиссий по иным банковским услугам.
Профессия "коллектора" становится одной из самых востребованных в РФ: спрос на неё растёт с ростом закредитованности россиян. Растёт и средняя сумма просроченной задолженности. Сейчас она составляет 185 тысяч рублей, и это на 27 процентов больше, чем годом ранее. Это последствия в том числе политики большинства банков и микрофинансовых организаций, которые раздают кредиты, скрывая реальные проценты. Значительная часть долгов образуется в первую очередь по потребительским кредитам, а не по ипотеке или покупке авто. Федеральная служба судебных приставов проверила коллекторские агентства и выяснила, что абсолютное большинство из них нарушают закон, практически все коллекторские агентства разглашают персональные данные третьим лицам.
 
Политический обозреватель Егор Холмогоров считает внесённый законопроект очень полезным: "Коллекторство - это криминальная форма деятельности. Если долг законен, то его могут получить приставы с подачи корпоративных юристов. Если он незаконен, то попытки перепоручить его бандитам, действующим криминальными средствами, должны быть жёстко пресечены".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Аман Тулеев запретил работу коллекторов на Кузбассе
» Депутаты от Справедливой России предложили запретить микрофинансирование
» Депутат от КПРФ предложил полностью возвращать деньги вкладчикам лопнувших банков
» Минэкономики предлагают ограничить назойливость коллекторов
» Профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о запрете видеорегистраторов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Три кита нового мироустройства: путь к стабильному многополярному миру

Три кита нового мироустройства: путь к стабильному многополярному миру

Правовое государство как инструмент подавления народов

Правовое государство как инструмент подавления народов

Битва демагогий

Битва демагогий

Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Думе вновь внесли законопроект о запрете коллекторов, и профильный комитет его снова не поддержал

  • 19:39
  • 165

Генерал-лейтенант разошёлся с Симоньян в вопросе о сроках окончания СВО

  • 18:52
  • 222

МИД Киргизии выразил недовольство рейдом в бане "только для киргизов"

  • 18:25
  • 173

ВСУ атакуют российские энергообъекты, погибшие и раненые в Курской, Белгородской, Херсонской областях

  • 16:58
  • 267

Минпросвещения опубликовало свои данные о детях мигрантов, в Сасове цыгане избили русскую девочку, Симоньян рассказала о дружной жизни народов

  • 11:37
  • 412

В Калининграде начался фестиваль "Русская музыка на Балтике"

  • 22:54
  • 339
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru