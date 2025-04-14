В Думе вновь внесли законопроект о запрете коллекторов, и профильный комитет его снова не поддержал

Растёт и средняя сумма просроченной задолженности. Сейчас она составляет 185 тысяч рублей, и это на 27 процентов больше, чем годом ранее. Это последствия в том числе политики большинства банков и микрофинансовых организаций, которые раздают кредиты, скрывая реальные проценты.

Значительная часть долгов образуется в первую очередь по потребительским кредитам, а не по ипотеке или покупке авто. Федеральная служба судебных приставов проверила коллекторские агентства и выяснила, что абсолютное большинство из них нарушают закон , практически все коллекторские агентства разглашают персональные данные третьим лицам.

Профессия "коллектора" становится одной из самых востребованных в РФ: спрос на неё растёт с ростом закредитованности россиян.